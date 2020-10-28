Детективи НАБУ викрили масштабну корупційну схему на підприємстві "Морський торговельний порт "Южний". Через це там зазнали збитків у розмірі 47 мільйонів гривень.

До організації корупційної схеми у порту "Южний" причетні 11 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

Читайте також Венедіктова прокоментувала співпрацю з НАБУ й не стала критикувати Ситника

Що відомо про схему

За даними слідства, корупційну схему у "МТП "Южний" організували протягом 2017 – 2018 років. Через це держпідприємство незаконно переплатило понад 47 мільйонів гривень під час закупівлі товарів. Зокрема, серед підозрюваних є чинні та колишні керівники підприємства. Йдеться про заступника та ексзаступника директора, 2 співробітниць підприємства та ще 7 колишніх директорів комерційних компаній.

Посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати ввесь процес закупівлі,

– йдеться у повідомленні.

Усе це робили для того, щоб компанії, які були у підпорядкуванні організаторів схеми, могли перемогти на торгах. Загалом слідчі зафіксували 29 таких тендерів.

До теми Немає повноважень: Мін'юст не виконає рішення ОАСК про звільнення Ситника

За даними НАБУ, наразі усіх підозрюваних в організації корупційної схеми затримали. Досудове розслідування у цій справі детективи розпочали ще у 2017 році.