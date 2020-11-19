НАБУ вело спецоперацію щодо затримання на хабарі депутата від "Слуги народу" Павла Халімона. Втім, для арешту потрібна була санкція особисто генпрокурорки Ірини Венедіктової. Та замість дозволу на арешт, як стверджує журналіст Юрій Бутусов, Офіс генпрокурора попередив депутата, що проти нього ведуть справу.

Справа стосувалася довіреної особи президента Володимира Зеленського на Чернігівщині й депутата від "Слуги народу" Павла Халімона, який вимагав хабаря в ексдепутата від БПП, а нині члена партії "За майбутнє" Олега Дмитренка. Про це головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов розповів у своєму фейсбуці.

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Деталі справи

Справа стосується державного підприємства "Івківці" в Чернігівській області. Раніше 5 тисяч гектарів його землі взяв в оренду Олег Дмитренко.

Павло Халімон вирішив встановити свій контроль за підприємством у липні 2020 року – незадовго до збору урожаю. Для цього на керівну посаду "просунув" керівницю власної компанії.

Олег Дмитренко, який вирощував тут свій урожай, оцінював чистий прибуток у 80 мільйонів гривень. Він заявив, що Халімон почав вимагати свою долю – 50% або 40 мільйонів гривень.

Для цього "слуга" запросив Дмитренка на зустріч. Яка, до слова, відбувалася доволі цинічно – у кабінеті помічника заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка бізнесмена Бориса Баума.

Тож просто по сусідству з кабінетом Володимира Зеленського "слуга народу" цинічно вимагав хабаря. Сам Олег Дмитренко натомість записав розмову диктофон і передав запис у НАБУ.

Чому провалилася спецоперація

Юридично Верховна Рада України ще у 2019 році скасувала депутатську недоторканність, але юридично – вона досі діє за бажанням генерального прокурора. Тобто, лише він може дозволити затримувати депутата.

Так сталося й цього разу. Після отримання записів НАБУ домовилося з Дмитренком, аби він пообіцяв Халімону першу частку хабаря. Вони домовилися й узгодили зустріч, де мали б передати гроші.

Тим часом детективи НАБУ звернулися в Офіс генпрокурора, щоб отримати санкцію, аби взяти депутата "на гарячому". Після цього операція провалилася – санкцію в прокуратурі не надали, а Халімон перестав відповідати на дзвінки Дмитренка.

Юрій Бутусов переконаний, що в Офісі президента, очолює який колишня колега Павла Халімона по парламенту Ірина Венедіктова, просто "злили" всю інформацію депутату.

До слова, наступного дня поліція почала приходити з перевірками в компанії, які належать Юрію Дмитренку.

До слова Нардепи діють у власних інтересах в непублічних зверненнях, – "Схеми"

Що про це казав сам Халімон

Після виходу розслідування журналістів "Схем" у цій справі Павло Халімон дав пресконференцію наступного ж дня. На ній він розповів про "знищення корупційних схем в аграрних підприємствах".

Реальні масштаби зловживань я усвідомив, коли до мене звернувся фактичний господар підприємства, яке надавало послуги з посіву й внесення добрив – колишній нардеп Олег Дмитренко. Він запропонував мені хабар у розмірі 40 мільйонів гривень для того, щоб продовжити свою незаконну діяльність,

– заявив Халімон.

Він підтвердив, що розмова в Офісі Президента справді була, але наполіг, що це саме Дмитренко пропонував хабаря. Також депутат запевнив: одразу ж повідомив про пропозицію хабаря в поліцію. Хоча такі справи – прерогатива НАБУ.

Розмови Халімона й Дмитренка в ОПУ: дивіться відео