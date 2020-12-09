Росія створює перешкоди під час перемовин щодо Донбасу. Наприклад, агресор досі намагається видати себе за посередника у конфлікті. Крім цього, під час деяких ситуацій Росія поводиться дуже пасивно.

Росія уявляє себе посередником

Росія закликає вести перемовини з представниками окупованих територій. Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін в інтерв'ю ТСН.

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Ну всі ж прекрасно розуміють, що це збройний конфлікт між Україною і Росією. І уявляти себе посередником — це просто їх особиста уява і мабуть, знаєте, для внутрішнього споживання жителів Росії,

– наголосив Костін.

Політик зауважив, що ТКГ складається з України, Росії та ОБСЄ, як модератора. Якщо Росія та Україна погодилася, що модератором є ОБСЄ, то Росія навіть не може уявляти себе іншим модератором, адже Україна не надавала згоду на це, і ніколи не надасть.

Які ще проблеми є під час перемовин

За словами представника України в ТКГ, були ситуації, коли представники Росії поводились дуже пасивно. Окремо Костін додав, що у відповідь на представлений українською делегацією "План дій по Донбасу", Росія нічого не надала.

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