Уявляє себе посередником: Костін розповів про проблеми у перемовинах з Росією
Росія створює перешкоди під час перемовин щодо Донбасу. Наприклад, агресор досі намагається видати себе за посередника у конфлікті. Крім цього, під час деяких ситуацій Росія поводиться дуже пасивно.
Росія уявляє себе посередником
Росія закликає вести перемовини з представниками окупованих територій. Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін в інтерв'ю ТСН.
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Ну всі ж прекрасно розуміють, що це збройний конфлікт між Україною і Росією. І уявляти себе посередником — це просто їх особиста уява і мабуть, знаєте, для внутрішнього споживання жителів Росії,
– наголосив Костін.
Політик зауважив, що ТКГ складається з України, Росії та ОБСЄ, як модератора. Якщо Росія та Україна погодилася, що модератором є ОБСЄ, то Росія навіть не може уявляти себе іншим модератором, адже Україна не надавала згоду на це, і ніколи не надасть.
Які ще проблеми є під час перемовин
За словами представника України в ТКГ, були ситуації, коли представники Росії поводились дуже пасивно. Окремо Костін додав, що у відповідь на представлений українською делегацією "План дій по Донбасу", Росія нічого не надала.
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