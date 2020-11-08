Львівські коти уже 6 років поспіль перебувають під захистом. Місто першим в Україні забезпечило для тварин особливу охорону.

За цей час хтось з чотирилапих уже став справжнім туристичним символом Львова. Читайте про це на 24 каналі.

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В одній з львівських кав'ярень у самому центрі міста 2 роки тому оселився кіт Атлас. У закладі про нього дбають та підгодовують різними делікатесами.



Атлас / Скриншот з відео

За словами адміністратора, якщо необхідно, тварину ведуть до ветеринара. Тепер Атлас є зіркою соцмереж.

Ми його взяли під свою опіку. Напевно, більшу частину наших клієнтів приводить саме котик. Його постійно гладять, ніхто не проходить повз,

– зазначив адміністратор.

Тварина швидко привернула увагу відвідувачів. Її не оминають ані туристи, ані місцеві жителі.

Кіт у кріслі мера

Кіт на ім'я Левчик потрапив з вулиці до міської ради Львова через балкон очільника міста й оселився там. Тварина ходить по столі та навіть сидить у кріслі міського голови.



Левчик / Скриншот з відео

Коти – частина екосистеми міста

Однак не всім чотирилапим так пощастило. Дехто знайшов прихисток у "Домівці врятованих тварин". Наразі там понад 30 котів. Усіх чотирилапих прилаштовують за віком, вакцинують та стерилізують.

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А тих, хто живе на вулиці, згідно з рішенням влади, потрібно там і залишити. Усе через те, що коти є частиною екосистеми Львова. За словами радниці міського голови Оксани Кошак, вони є рівноправними жителями міста, які мають право перебувати на вулиці.

"Це природні дератизатори. Їм категорично заборонено створювати перешкоди для доступу в підвальні приміщення", – заявила Кошак.

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Також вуличними котами опікуються волонтери. Зокрема, у Львові встановили котівнички для годування тварин.