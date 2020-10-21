24 жовтня на сайті 24 каналу відбудеться онлайн трансляція унікального концерту – "Ковчег Україна: музика". Початок трансляції – о 19:00.

Концерт "Ковчег Україна: музика" – це понад 40 найкращих творів із української музичної спадщини, один симфонічний оркестр, 2 хори, 19 солістів, 5 режисерів, 9 дизайнерів. Це 30 тонн сценічних конструкцій і LED-екран площею 42 кв.м.

Найкращі шедеври української музичної спадщини – архаїчні колядки і давні духовні напіви, знаменний розспів Київо-Печерської лаври і шедеври українського бароко, музика класиків і сучасних композиторів. У концерті прозвучать твори найкращих українських композиторів – від Лисенка і Лятошинського до Скорика і Сильвестрова. А ще уявіть: Бортнянський на бандурах замість клавесинів, улюблені хіти ДахиБрахи з симфонічним оркестром, втрачені твори Василя Барвінського, які спробують заграти так, як їх задумав композитор. У програмі також зазвучить академічний твір Володимира Івасюка.

Ініціаторками проєкту "Ковчег Україна: музика" є зірка світової класичної сцени диригентка Оксани Линів і культурна менеджерка Ярина Винницька.

Проєкт відбувається за підтримки Українського культурного фонду в Україні.

Медіапартнери: 24 канал і ZAXID.NET.