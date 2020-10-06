Кожен восьмий депутат у Раді захворів на коронавірус: деталі
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що за час пандемії 52 народних обранців захворіли на коронавірус, а це майже кожен 8 депутат. На думку голови парламенту, такий показник є високим, але легко пояснюється частими зустрічами з виборцями.
Станом на 6 жовтня у Верховній Раді хворіють 22 народних обранців, розповів Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".
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Усе через те, що багато народних депутатів спілкуються з виборцями й громадянами загалом під час роботи в регіонах. Таким чином професія накладає свій відбиток,
– пояснив спікер парламенту.
Він також уточнив, що Верховна Рада не пішла на карантин, а продовжує працювати. Втім лише в комітетах у режимі онлайн. Також два тижні відведено для роботи парламентарів у регіонах.
Коротко про коронавірус у Раді:
- Першим депутатом, який захворів на коронавірус, був член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов. Це відбулося ще на початку пандемії в березні 2020 року.
- Також захворіли на коронавірус лідери кількох фракцій – Юлія Тимошенко з "Батьківщини", Кіра Рудик з "Голосу" й Петро Порошенко з "Європейської Солідарності".
- Виявили хворобу й в очільника головної політичної сили крахни – партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.