Найбільший відсоток людей гине на пожежах у власних оселях внаслідок порушень правил експлуатації або використання несертифікованої нелегально ввезеної електротехніки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними ДСНС України за минулий рік (2019) найбільше пожеж спричинили такі електричні вироби:

телевізор – 252 пожежі або 3 % від кількості пожеж від електровиробів;

електрощит – 211 (майже 2%);

холодильник – 162 (1, 4 %);

електроплита – 114 та інші обігрівальні прилади – 63 випадки пожеж.

У наслідок пожеж загинуло 186 людей. Несправність електроплит спричинила загибель 27 осіб, а обігрівальних приладів – 15 осіб,

– повідомив начальник відділу департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Євген Лінчевський.

За словами пожежника треба дотримуватись елементарних вимог при експлуатації електроприладів та користуватись технікою, яка офіційно завозиться в Україну, проходить всі відповідні випробування та процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.

Якість тих приладів, що ми використовуємо, є одним з факторів нашого безпечного життя і життя наших дітей,

– резюмував Євген Лінчевський.

Менеджер Комітету побутової електротехніки Європейської Бізнес Асоціації Вікторія Куликова підкреслила, що в Україні дуже гостро стоїть проблема реалізації нелегально ввезеної техніки, яка не проходила процедур оцінки відповідності вимогам українських технічних регламентів, відтак може бути небезпечною для споживачів.

Обсяг такої техніки від усіх товарів, що ввозяться нелегально складає 21,4%.

Головним інструментом, який може допомогти споживачу ідентифікувати нелегально ввезений товар, пані Куликова назвала фіскальний чек та наявність україномовного маркування на товарі та обладнанні. Вона зауважила, що, на жаль, у серпні цього року в Парламенті зареєстрували законопроєкти 3853-1 та 3853-2, що пропонують скасувати необхідність видавати фіскальний чек при продажі побутової техніки та електроніки в цілому. Це негативно позначиться на захисті прав споживача та збільшить рівень неякісних товарів, що потрапляють в країну нелегально.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року ряд бізнес-асоціацій ризикових галузей звернулися до керівництва Верховної ради України не допустити скасування норм законів №128-IX та №129-IX про програмні РРО і прозорі правила підприємництва. А внесені у серпні до ВРУ законопроєкти №3853-1 та №3853-2 про скасування фіскалізації скрізь й навіть у ризикових галузях закликали не виносити на розгляд зали ВРУ.