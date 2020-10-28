Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулось 28 жовтня. Під час онлайн-зустрічі делегаціям вдалось домовитись про відкриття нових КПВВ на Донбасі та план дій щодо розблокування перемовин ТКГ. Крім того, говорили про обмін полоненими, розмінування нових ділянок та розведення сил.

В онлайн-засіданні брали участь делегації України, Росії та модератори ОБСЄ. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента. Членам ТКГ вдалось укласти певні домовленості.

До речі Арестовича призначили радником в українській делегації ТКГ

Обмін полоненими

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав Росію розблокувати процес обміну полонених. Україна наполягала на підтвердженні списків на взаємне звільнення. До слова, українська сторона передала їх ще у липні.

Представниця ОБСЄ Хайді Грау зауважила, що треба пришвидшити процес. Поки тривають перемовини, люди продовжують перебувати в ув'язненні.

Відкриття нових КПВВ

На засіданні домовились про відкриття нових пунктів в'їзду/виїзду "Золоте" та "Щастя". Вони запрацюють з 10 листопада. Перший заступник глави української делегації Олексій Резніков запевнив, що Україна готова відкрити обидва КПВВ саме у цю дату. Проте 6 листопада Резніков відвідає пункти, аби завершити організаційні питання.

До слова, через пункти пропуску зможе проїжджати і вантажний транспорт. Крім цього, Україна завершує асфальтування дороги біля КПВВ "Золоте". Цей пункт тричі за рік перебував під обстрілом бойовиків.

План дій про розблокування перемовин ТКГ

Глава української делегації Леонід Кравчук запропонував підготувати план дій щодо розблокування переговорів ТКГ та подальших кроків у виконанні мінських домовленостей.

План мають розробити за пропозицій усіх учасників ТКГ та напрацювань зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

Україна також підготує свій проєкт плану дій. Тож пропонуємо за тиждень достроково зібрати засідання ТКГ,

– наголосив Кравчук.

Зверніть увагу! 1 6 вересня Росія заблокувала роботу трьох з чотирьох підгруп в рамках ТКГ.

Продовження режиму припинення вогню на Донбасі

Грау відзначила, що сторони готові підтримувати режим припинення вогню. Однак представниця ОБСЄ закликала членів ТКГ розробити механізм, який би контролював дотримання "тиші".

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Розмінування нових ділянок та розведення сил

Члени української делегації наголосили, що план дій дозволить розмінувати 20 нових ділянок. Це особливо важливо під час зими.

Крім того, тоді можна буде говорити про розведення сил на Донбасі на 4 наступних ділянках.