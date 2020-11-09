На всіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил 10 листопада відновлять пропуск людей та транспорту через лінію розмежування. Крім того, на контрольному пункті в'їзду – виїзду в Щасті запрацюють ЦНАП та "Ощадбанк".

КПВВ запрацюють: дата

Про відновлення роботи КПВВ на Донбасі повідомили у телеграмі української делегації у ТКГ з посиланням на слова Леоніда Кравчука.

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Контрольні пункти в'їзду-виїзду запрацюють 10 листопада, починаючи з 08.00, відповідно до домовленостей, досягнутих у нормандському форматі та безпосередньо під час минулого засідання ТКГ.

На всіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил відновлюється пропуск людей і транспортних засобів через лінію розмежування, а на КПВВ у Щасті – робота ЦНАП та "Ощадбанку",

– зазначив Кравчук.

Працюватимуть такі пункти в'їзду-виїзду:

на території Донецької області – "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське";

на Луганщині – "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду – виїзду "Щастя" та "Золоте".

Як відбуватиметься пропуск

Пускатимуть громадян і транспорт щоденно з 8.00 до 18.00.

Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитимуть температурний скринінг. Обов’язково потрібно бути в захисній масці (респіраторі) та дотримуватися соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Обов’язково потрібно бути (респіраторі) та дотримуватися соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки. Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.

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Зверніть увагу! Вранці 9 листопада представники країни-окупанта заявили, що не відкриють КПВВ зі своєї сторони лінії розмежування.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу