КПВВ на Донбасі відновлюють роботу: Кравчук розповів коли
На всіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил 10 листопада відновлять пропуск людей та транспорту через лінію розмежування. Крім того, на контрольному пункті в'їзду – виїзду в Щасті запрацюють ЦНАП та "Ощадбанк".
КПВВ запрацюють: дата
Про відновлення роботи КПВВ на Донбасі повідомили у телеграмі української делегації у ТКГ з посиланням на слова Леоніда Кравчука.
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Контрольні пункти в'їзду-виїзду запрацюють 10 листопада, починаючи з 08.00, відповідно до домовленостей, досягнутих у нормандському форматі та безпосередньо під час минулого засідання ТКГ.
На всіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил відновлюється пропуск людей і транспортних засобів через лінію розмежування, а на КПВВ у Щасті – робота ЦНАП та "Ощадбанку",
– зазначив Кравчук.
Працюватимуть такі пункти в'їзду-виїзду:
- на території Донецької області – "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське";
- на Луганщині – "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду – виїзду "Щастя" та "Золоте".
Як відбуватиметься пропуск
- Пускатимуть громадян і транспорт щоденно з 8.00 до 18.00.
- Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитимуть температурний скринінг. Обов’язково потрібно бути в захисній масці (респіраторі) та дотримуватися соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.
- Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.
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