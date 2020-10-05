КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу після масштабних пожеж
Контрольно-пропускний пункт в’їзду – виїзду "Станиця Луганська" о 9 ранку 5 жовтня відновив свою роботу. Тепер КПВВ на лінії розмежування працюватиме за своїм звичайним осіннім графіком.
Про це інформує штаб ООС. Раніше роботу КПВВ припиняли через масштабні пожежі, що вирують на Луганщині.
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Рішення про відновлення пункту пропуску у "Станиці Луганській" прийняв командувач ООС Володимир Кравченко.
5 жовтня, о 9 годині ранку, відновлює роботу контрольний пункт в’їзду – виїзду "Станиця Луганська",
– мовиться в повідомленні.
КПВВ буде функціонувати згідно з осіннім графіком: щоденно з 7:00 до 18:30.
Що відомо про лісові пожежі на Луганщині: головне
- За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, усіх 8 осередків складає понад 20 тисяч гектарів.
- Під час гасіння пожеж були евакуйовані 150 осіб.
- Внаслідок пожеж загинули 11 людей, а постраждали 18.