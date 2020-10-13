"Станицю Луганську" закриють з 15 по 31 жовтня. Контрольний пункт в'їзду – виїзду не працюватиме через посилення карантинних обмежень.

Карантин на КПВВ можуть продовжити згодом

Закриття КПВВ підтвердили у штабі Операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє "Донбасс SOS" у фейсбуці.

До теми Ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі стала критичною, – представник омбудсмена

У штабі ООC не виключають, що карантинні заходи можуть продовжити. Тим людям, яким таки необхідно проїхати через КПВВ – у зв'язку з терміновим оперативним втручанням чи іншою критичною ситуацією – доведеться звертатись до штабу ООС та Державної прикордонної служби.

Важливо! Телефони, за якими можна звертатись:

Штаб ООС – 0 800 500 410

ДПСУ – 0 800 218 808

Ситуація з коронавірусом на окупованому Донбасі

Представник омбудсмена з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський повідомив, що ситуація з поширенням COVID-19 на окупованому Донбасі є критичною.

За словами Лисянського, медзаклади переповнені, а засобів захисту не вистачає. Це не зупиняє окупаційну владу від проведення масових заходів – на понад 100 людей.

На дистанційне навчання підуть школярі

На дистанційне навчання на окупованому Донбасі переведуть і школярів. Раніше дітей на окупованому Донбасі відправили на тривалі осінні канікули, від 5 до 25 жовтня. Проте й після 25 жовтня навчання у звичному режимі не продовжиться.