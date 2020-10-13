КПВВ "Станиця Луганська" закривають через карантин: на скільки
"Станицю Луганську" закриють з 15 по 31 жовтня. Контрольний пункт в'їзду – виїзду не працюватиме через посилення карантинних обмежень.
Карантин на КПВВ можуть продовжити згодом
Закриття КПВВ підтвердили у штабі Операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє "Донбасс SOS" у фейсбуці.
До теми Ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі стала критичною, – представник омбудсмена
У штабі ООC не виключають, що карантинні заходи можуть продовжити. Тим людям, яким таки необхідно проїхати через КПВВ – у зв'язку з терміновим оперативним втручанням чи іншою критичною ситуацією – доведеться звертатись до штабу ООС та Державної прикордонної служби.
Ситуація з коронавірусом на окупованому Донбасі
Представник омбудсмена з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський повідомив, що ситуація з поширенням COVID-19 на окупованому Донбасі є критичною.
За словами Лисянського, медзаклади переповнені, а засобів захисту не вистачає. Це не зупиняє окупаційну владу від проведення масових заходів – на понад 100 людей.
На дистанційне навчання підуть школярі
На дистанційне навчання на окупованому Донбасі переведуть і школярів. Раніше дітей на окупованому Донбасі відправили на тривалі осінні канікули, від 5 до 25 жовтня. Проте й після 25 жовтня навчання у звичному режимі не продовжиться.