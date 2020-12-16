Мало хто замислюється, що більшість ялинок на ярмарках зрубана незаконно. Герої події, яка відбувалися на різних континентах, в Канаді та Україні – теж хотіли заробити на крадених ялинках, однак реакція на це була різною.

Під Різдво канадську провінцію Британська Колумбія сколихнула шокуюча новина – у місті Суррей група зловмисників посеред ночі викрала 50 сріблястих ялинок. Детальніше про це – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

У попередній програмІ Вантажівка з ікрою: як контрабандист намагався незаконно перевезти товар з Росії

До пошуку вандалів, окрім поліції, взялися ЗМІ та місцеві мешканці, а самих злодюг назавжди затаврували ганьбою. Однак то ж у Канаді, в Україні подібне нікого не шокує. Дехто навіть дякує, дешево купуючи ялинку на стихійному ринку.

Водночас обсяги незаконних вирубок українських лісів зростають. За даними екологів, щороку українці добровільно оплачують знищення від 1 до 2 мільйонів новорічних дерев. І лише 500 тисяч з них – спеціально вирощені у лісництвах.



Щороку українці добровільно оплачують знищення новорічних дерев / Скриншот з відео

Сезон "Браконьєрська ялинка 2020" розпочався задовго до календарної зими. Ще у листопаді правоохоронці фіксували пожвавлення у прикордонних лісах.

Вантажівка з соснами на Чернігівщині

Нещодавно прикордонники відділу "Гірськ" перепинили на Чернігівщині одну з вантажівок зі свіжозрубаними соснами. І не декілька десятків, а 800 новорічних красунь – перевозив товар місцевий житель.

Проте святковий настрій йому зіпсували хлопці в камуфляжі, які попросили вийти з авто та показати документи. Чоловік переконував, що законно везе лісоматеріали, але йому не повірили.



Місцевий житель перевозив понад 800 сосен / Фото ДПСУ

Стаття 246 Кримінального Кодексу "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання та збут лісу" існує саме для таких вандалів. Однак чи зупинить це інших "чорних лісорубів" – невідомо.

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