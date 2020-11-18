Ефективність карантину вихідного дня залежатиме від дотримання санітарних норм. Натомість введення повного локдауну в Україні може мати вкрай негативні наслідки.

Локдаун – таки ефективний метод протидії коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "РБК-Україна". До речі Скасування карантину вихідного дня: чому Верховна Рада провалила голосування Такий захід може повністю перервати ланцюг передачі хвороби. Однак, за розрахунками Мінфіну і Мінекономіки, його введення в Україні може призвести до краху економіки,

– наголосив Ляшко. Карантин в Україні: останні новини Раніше в Україні скасували адаптивний карантин та повернулись до загальнонаціонального. Зокрема, запровадили обмеження на роботу громадського транспорту, масові заходи тощо.

Крім того, уряд запровадив карантин вихідного дня. У суботу та неділю можуть працювати лише продуктові магазини, пошта, АЗС, аптеки та заклади, що готують їжу на виніс.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наголосив, що уряд не вводитиме локдаун, поки є альтернатива.

Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу