Крах економіки: Ляшко попередив про загрози локдауну
Ефективність карантину вихідного дня залежатиме від дотримання санітарних норм. Натомість введення повного локдауну в Україні може мати вкрай негативні наслідки.
Локдаун – таки ефективний метод протидії коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "РБК-Україна".
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Такий захід може повністю перервати ланцюг передачі хвороби.
Однак, за розрахунками Мінфіну і Мінекономіки, його введення в Україні може призвести до краху економіки,
– наголосив Ляшко.
Карантин в Україні: останні новини
- Раніше в Україні скасували адаптивний карантин та повернулись до загальнонаціонального. Зокрема, запровадили обмеження на роботу громадського транспорту, масові заходи тощо.
- Крім того, уряд запровадив карантин вихідного дня. У суботу та неділю можуть працювати лише продуктові магазини, пошта, АЗС, аптеки та заклади, що готують їжу на виніс.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наголосив, що уряд не вводитиме локдаун, поки є альтернатива.
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