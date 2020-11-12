У Краматорську члени міської територіальної виборчої комісії влаштували бійку. Засіданння, яке мало відбутись, так і не розпочалось – комісія не змогла затвердити порядок денний.

Понад годину члени комісії сперечалися, підвищуючи голос один на одного. Через деякий час голова ТВК Роман Байрак, який є представником "Слуги народу", оголосив про закриття засідання, повідомляє Kramatorks Post.

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Водночас член ТВК В'ячеслав Бєляєв, який є представником партії "Голос", заявив, що нікого не випустить із залу засідань. Він вимагав привести до присяги нових членів комісії. Беляєв став, перекриваючи вихід з залу. У цей момент Байрак плечем вибив його з дверного проходу.

Внаслідок цього Беляєв вдарився головою об стіну. Пізніше він заявив, що втратив свідомість.

Члени ТВК у Краматорську влаштували бійку: дивіться відео

Засідання таки відбулось

Відомо, що йому викликали швидку. Однак викликати поліцію потерпілий відмовився. Пізніше засідання таки відбулось, однак вже без голови ТВК Романа Байрака і ще 7 членів. Натомість були присутні 10 членів комісії, серед них 2 нових. Проведення повторного засідання ініціював Беляєв, воно відбулось під керівництвом заступника голови ТВК Тетяни Іванової.