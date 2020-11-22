В Краматорську провели навчання для працівників служби судової охорони. Для цього придумали легенду – прихильники одного із кандидатів обурені результатами виборів.

Тренування організували максимально наближеними до реальності. Люди нібито захоплювали суд та вимагали переглянути результати виборів, повідомляє 24 канал.

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Після словесної перепалки з "протестувальниками" правоохоронці зайшли до зали і вивели одних порушників, водночас інших відтісняли до виходу. Найактивніших заворушників виводили з будівлі і садили до поліцейського авто.



Навчання було максимально правдоподібним / Скриншот з відео

Командир взводу швидкого реагування служби судової охорони Денис Сулаков зауважив, що під час тренування все відбувалось добре, однак як розгортатимуться події в реальному житті – прогнозувати важко. За його словами, такі тренінги необхідні, аби всі дії у реальності були злагодженими.

Взвод швидкого реагування – це силовий підрозділ. Він вже прибуває в приміщення суду, в залу засідань, коли силами, які є, неможливо справитися з правопорушниками, якщо виникають вже такі ситуації,

– пояснив Сулаков.

Такі навчання організовують кожного місяця. "Є недоліки, але ми служба молода, ще комплектуємось. Є у нас працівники, в яких вже є досвід в правоохоронних органах. Але є і працівники, які прийшли без нього, тому ми проводимо ці навчання, – зауважив заступник керівника територіального управління зі служби судової охорони Артем Шевченко.



Охоронців суду навчають кожного місяця / Скриншот з відео

Цього разу одночасно з колегами з Краматорська свої навички відточували й правоохоронці Полтави.