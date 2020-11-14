У Краматорську 14 – 15 таки діятиме карантину вихідного дня. Мер Андрій Панков заявив, що рішення уряду повинні виконувати в усіх містах України. Раніше чиновник запевняв, що міська комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій не вводитиме нові обмеження.

Що сказав Панков

За дотриманням карантину вихідного дня слідкуватимуть правоохоронці та Держпродспоживслужба. Вони зможуть виписувати штрафи порушникам. Про це Панков повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Постанова №1100 Кабінету Міністрів України говорить про безальтернативне введення карантину вихідного дня на всій території нашої держави,

– наголосив мер Краматорська.

За його словами, рішення уряду є цілком обґрунтованим: "Вжиті заходи – рекомендації спеціалістів, медиків, можуть зіграти важливу роль у розірванні ланцюгів передачі хвороби".

Водночас Панков додав, що як тільки динаміка коронавірусу в місті зменшиться, місцева влада послабить карантинні обмеження.

Що міська влада говорила раніше

Напередодні Панков заявляв, що міська комісія не вводитиме карантин вихідного дня у Краматорську. Мовляв, населення міста "перейнялося атмосферою карантину" і по вечорах немає скупчень у заклад харчування.

Карантин вихідного дня не враховує суттєвої різниці між містами і його треба переглянути. Таке рішення мають приймати виключно на місцях,

– казав Панков.

Крім того, він відправляв відповідний лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Зверніть увагу! Карантин вихідного дня триватиме в Україні впродовж 3 тижнів. Так, на вихідних працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та фінустанови. Водночас місцева влада низки міст відмовляється виконувати рішення уряду.



Що передбачають карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу