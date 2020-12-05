Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала хід розслідування справ Майдану. За її словами, остаточної крапки у них найближчим часом чекати не варто.

Аби це вдалося, треба, зокрема, змінювати законодавство, пояснила Венедіктова у інтерв'ю на телеканалі "1+1".

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Не скоро ця крапка поставиться. В нас нема заочного засудження, ми пам'ятаємо і вирок Януковича, який сколихнув суспільство,

– наголосила генпрокурорка.

Зауважимо, що 16 листопада апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича. Пояснили це тим, що прокурор не довів факт оголошення президента-втікача у міжнародний розшук.

"Якщо ми не поміняємо законодавство, якщо не введемо в заочку, якщо справді не почнемо рухатися у притягненні до відповідальності всіх, ми крапку не поставимо", – зазначила Венедіктова.

Справи Майдану: останні новини

Наприкінці листопада Венедіктова розповіла, що від початку 2020 року підозру через події Революції Гідності оголосили 37 людям.

За її словами, на момент вчинення злочинів, зокрема, 26 з них були правоохоронцями, 2 – прокурорами, 10 – слідчими та 2 – суддями.

Як заявила генпрокурорка, під час сутичок між силовиками й протестувальниками загинули "78 цивільних осіб і 13 правоохоронців".

Водночас раніше ГПУ повідомляла про щонайменше 104 загиблих протестувальників, а МВС – про 17 загиблих силовиків.

Довідка. Загалом у справах Майдану є майже 2,5 тисячі людей, які постраждали під час Євромайдану. З них – приблизно 100 загиблих, яких називають Небесною Сотнею.