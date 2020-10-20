Кравчук назвав 4 ключові етапи реінтеграції Донбасу: деталі
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що влада має ухвалити пакет законів щодо реінтеграції окупованих територій. Це потрібно для того, аби досягнути миру в цьому регіоні.
За його словами, питання реінтеграції Донбасу є комплексним. Таку думку Леонід Кравчук висловив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Голова української делегації ТКГ назвав 4 ключові етапи повернення окупованих територій.
- Припинення війни;
- Проведення виборів на підконтрольних Україні територіях;
- Формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях;
- Прийняття пакету законів економічного характеру. Зокрема, тих, що створюють умови для інвестицій та бізнесу.
Леонід Кравчук відзначив, що це величезний масив документів, який об'єднує період війни, після війни і період залучення непідконтрольних територій у систему української влади.
"Я не знаю, скільки буде тих законів", – підсумував він.