Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що влада має ухвалити пакет законів щодо реінтеграції окупованих територій. Це потрібно для того, аби досягнути миру в цьому регіоні.

За його словами, питання реінтеграції Донбасу є комплексним. Таку думку Леонід Кравчук висловив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Голова української делегації ТКГ назвав 4 ключові етапи повернення окупованих територій.

Припинення війни;

Проведення виборів на підконтрольних Україні територіях;

Формування виконавчої влади на непідконтрольних територіях;

Прийняття пакету законів економічного характеру. Зокрема, тих, що створюють умови для інвестицій та бізнесу.

Леонід Кравчук відзначив, що це величезний масив документів, який об'єднує період війни, після війни і період залучення непідконтрольних територій у систему української влади.

"Я не знаю, скільки буде тих законів", – підсумував він.

Зверніть увагу! Напередодні віцепрем’єр та учасник української делегації в ТКГ Олексій Резніков заявив, що повна реінтеграція окупованого Донбасу триватиме щонайменше 25 років.