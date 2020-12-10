Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що наразі передумов для зустрічі лідерів "нормандської четвірки" немає. Все через позицію Росії, яка не виконує свою частину завдань.

При цьому Україна свої основні завдання вже виконала. Про це Кравчук розповів в інтерв’ю liga.net.

Тим часом У ТКГ відповіли, чи планують розширити нормандський формат

Поки що передумов (для зустрічі – 24 канал) я не бачу. Бо Росія висуває одну і ту ж тему: формально каже "так-так", і радники зустрічаються, щось кажуть. Але фактично зараз Росія каже: "нема потреби зустрічатися в нормандському форматі тому, що не виконано завдання минулої нормандської зустрічі 9 грудня",

– пояснив він.

Він наголосив, що сумнівається у відповідальних діях російської сторони, але після зимових свят стане більш зрозуміло, куди рухається політична ситуація.

"В Парижі цей документ підписав президент Путін. Він його підписав не для України, а для Росії, але не виконує. Вони граються в піжмурки: говорять одне, думають інше, роблять третє", – додав Кравчук.

Зауважимо, що днями у Кремлі заявили: проведення нормандського саміту найближчим часом неможливе. Мовляв, досі принципово не виконане жодне рішення попереднього саміту.

Водночас Україна зі свого боку виконала домовленості, досягнуті торік у нормандському форматі, а саме: відкрила нові контрольні пункти в'їзду / виїзду, попри карантин; дала згоду на розмінування 19 ділянок, на розведення сил і засобів на 4 нових ділянках; заявила про готовність імплементувати "формулу Штайнмаєра" до закону про особливий статус Донбасу; 4 рази передавала списки на обмін за формулою" всіх на всіх".

Втім, майже всі процеси продовжує блокувати російська сторона.

Зверніть увагу! У нормандський формат входять 4 країни: Україна Франція, Німеччина та Росія. Його метою є врегулювання конфлікту на Донбасі. Детальніше читайте тут.