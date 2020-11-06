"По граблях пана Фокіна": Кравчук не презентував у Раді план щодо Донбасу
Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук не говорив та не презентував у Верховній Раді "План спільних кроків" для припинення конфлікту на Донбасі, який пропонували раніше. У такий спосіб Кравчук "йде по граблях звільненого з ТКГ Вітольда Фокіна".
Такі дії голови ТКГ є неприпустимими, адже наражають на небезпеку владу і дискредитують українських членів ТКГ. Таку думку висловив нардеп від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, передає "Радіо Свобода".
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"Напевно, це трішки по граблях пана Фокіна в нас пішло. І, я думаю, якщо у представників ТКГ є план, а він, вочевидь, є, тому що ми вже мали спілкування з паном Рєзніковим з цього приводу, то спочатку потрібно це, мабуть, проговорювати", – сказав Безгін.
Він припустив, що це може бути і в закритому режимі, однак парламентарі повинні знати концепцію плану. "Тільки після цього можна робити якісь заяви, які, зокрема, мають контроверсійний характер", – наголосив нардеп. Водночас Кравчук нічого ні з ким не обговорював.
За словами Безгіна, якщо Кравчук вже заговорив про план, то повинен чітко його пояснити.
А зараз це виглядає знову, як медійний вкид,
– заявив нардеп.
Безгін заявив, що він з членами комітету обговорює позицію щодо спрямування листа. У ньому вимагатимуть невідкладно презентувати цей план перед профільним комітетом у закритому режимі.
Що передбачає "План спільних кроків": коротко
- Україна напрацювала документ, який передбачає повне припинення конфлікту та демілітаризацію окупованих районів Донеччини і Луганщини.
- Згідно з ним, усі незаконні збройні формування бойовиків мають вивести з окупованої території. Ба більше, їх повинні розпустити на початку 2021 року.
- Водночас Україна повинна взяти під контроль кордон, а також буде відповідальною за нормальну життєдіяльність у цих регіонах.
- Якщо Росія погодиться на усі пропозиції, передбачені документом, то Україна призначить місцеві вибори на Донбасі на 31 березня 2021 року.
- У Кремля вже відреагували на документ. там заявили, що пропозиції у документі є зовсім іншими, ніж передбачають мінські домовленості.
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