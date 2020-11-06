Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук не говорив та не презентував у Верховній Раді "План спільних кроків" для припинення конфлікту на Донбасі, який пропонували раніше. У такий спосіб Кравчук "йде по граблях звільненого з ТКГ Вітольда Фокіна".

Такі дії голови ТКГ є неприпустимими, адже наражають на небезпеку владу і дискредитують українських членів ТКГ. Таку думку висловив нардеп від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, передає "Радіо Свобода".

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"Напевно, це трішки по граблях пана Фокіна в нас пішло. І, я думаю, якщо у представників ТКГ є план, а він, вочевидь, є, тому що ми вже мали спілкування з паном Рєзніковим з цього приводу, то спочатку потрібно це, мабуть, проговорювати", – сказав Безгін.

Він припустив, що це може бути і в закритому режимі, однак парламентарі повинні знати концепцію плану. "Тільки після цього можна робити якісь заяви, які, зокрема, мають контроверсійний характер", – наголосив нардеп. Водночас Кравчук нічого ні з ким не обговорював.

За словами Безгіна, якщо Кравчук вже заговорив про план, то повинен чітко його пояснити.

А зараз це виглядає знову, як медійний вкид,

– заявив нардеп.

Безгін заявив, що він з членами комітету обговорює позицію щодо спрямування листа. У ньому вимагатимуть невідкладно презентувати цей план перед профільним комітетом у закритому режимі.

Що передбачає "План спільних кроків": коротко