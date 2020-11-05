У "Плані спільних кроків", які українська сторона підготувала для ТКГ, мовиться, що обмін полоненими з Росією має відбутися не пізніше 15 грудня. Окрім того, Україна наполягає на форматі "всіх на всіх".

До всіх утримуваних осіб потрібно допустити представників міжнародних організацій, зокрема, Червоного Хреста. Їхні зустрічі мають відбутися не пізніше середини листопада. Про це глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив у коментарі Інтерфакс-Україна. Зауважте Обмін полоненими всіх на всіх: Зеленський попросив Червоний Хрест про допомогу Що ще сказав Кравчук Українська сторона хоче провести наступну зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" ще у 2020 році.

Збройний конфлікт на Донбасі необхідно припинити. Наступним кроком має стати повна демілітаризація окремих районів Донеччини і Луганщини.

Згодом Україна має взяти під контроль кордони та забезпечити на деокупованих територіях нормальне життя.

До 31 березня 2021 року на Донбасі мають відбутися місцеві вибори. Їхнє проведення можливе лише відповідно до Конституції України та законів ОБСЄ.

Україна також пропонуватиме створення вільної економічної зони на Донбасі. Зверніть увагу! Володимир Зеленський 3 листопада попросив президента Червоного Хреста Петера Маурера посприяти обміну полоненими за формулою "всіх на всіх". Зокрема, допомогти узгодити з Росією списки бранців.