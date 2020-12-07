В Україні розробляють план "Б" по Донбасу. Рада національної безпеки може затвердити його вже на початку 2021 року.

Що каже Кравчук Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук особисто бере участь у розробці плану. Про це політик розповів російським ЗМІ, повідомляє 24 канал. До теми У Зеленського є план "Б" щодо Донбасу, – Кравчук На думку Кравчука, план з'явиться на початку 2021 року. Зауважимо, глава України у ТКГ не відповів на питання, чи пропонував він владі ініціювати відключення Росії з міжнародної розрахункової системи SWIFT. Що відомо про план "Б" для Донбасу Президент Володимир Зеленський у травні 2020 року на пресконференції згадував, що існує план "Б" для Донбасу. Однак застосовувати його поки не мали намірів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що невідомо, коли влада зможе перейти до плану "Б".

За словами речника української делегації у ТКГ Олексія Арестовича, ключове слово у новому плані – миротворці.

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