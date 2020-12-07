Кравчук стверджує, що план "Б" по Донбасу можуть затвердити на початку 2021 року
В Україні розробляють план "Б" по Донбасу. Рада національної безпеки може затвердити його вже на початку 2021 року.
Що каже Кравчук
Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук особисто бере участь у розробці плану. Про це політик розповів російським ЗМІ, повідомляє 24 канал.
До теми У Зеленського є план "Б" щодо Донбасу, – Кравчук
На думку Кравчука, план з'явиться на початку 2021 року.
Зауважимо, глава України у ТКГ не відповів на питання, чи пропонував він владі ініціювати відключення Росії з міжнародної розрахункової системи SWIFT.
Що відомо про план "Б" для Донбасу
- Президент Володимир Зеленський у травні 2020 року на пресконференції згадував, що існує план "Б" для Донбасу. Однак застосовувати його поки не мали намірів.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що невідомо, коли влада зможе перейти до плану "Б".
- За словами речника української делегації у ТКГ Олексія Арестовича, ключове слово у новому плані – миротворці.
- Детальніше – читайте тут.
Поділитися новиною