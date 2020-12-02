Олексій Данілов 26 листопада заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі, де 7 рік триває війна. Леонід Кравчук пояснив про яке рішення мовилося.

Якщо Росія і надалі чинитиме опір чи робитиме сумнівні дії, РНБО повинна шукати інші варіанти вирішення ситуації на Донбасі. Про це розповів керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук у коментарі ТСН.

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Що пояснив Кравчук

У багатьох виступах президент Зеленський говорив про необхідність мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Але Україна не може вічно переконувати в цьому Росію і ОРДЛО.

Ми бачимо, що наші зусилля часто зустрічають опір, причому опір необгрунтований і головна його мета – затягнути сам процес, маючи на увазі, мабуть, якісь далекосяжні цілі,

– сказав Кравчук.

Тому, за його словами, Зеленський сказав, що Україна почекає до 9 грудня, річниці зустрічі в Нормандському форматі, і буде аналізувати ситуацію. Якщо не буде суттєвих змін і ми бачитимемо опір та сумнівні дії Росії, тоді застосуємо інші форми впливу на ситуацію, щоб досягти миру.

"РНБО цілком природно повинна шукати варіанти таких можливих дій. Я думаю, що якраз це й є підготовка такого рішення – документу. Який його зміст? Зі мною ніхто не радився, я не можу вам нічого сказати", – підсумував Леонід Кравчук.