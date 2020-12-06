Леонід Кравчук виступив із пропозицією відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо Москва не робитиме кроків назустріч щодо Донбасу. У російській Держдумі вже назвали заяву голови української делегації в ТКГ провокацією.

У Кремлі вважають, що такі санкції не матимуть підтримки Заходу. Про це сказав Олексій Чепа, заступник голови комітету з міжнародних справ Держдуми, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

Варте уваги Данілов анонсував нове рішення РНБО по Донбасу: Кравчук пояснив, що він мав на увазі

Він також заявив, що відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT матиме негативні наслідки для економік інших держав.

Чепа зауважив, що такий розвиток подій у Кремлі вже розглядали, тож вирішили створити альтернативну внутрішню систему – "Мир".

Що таке "Мир? Це російська платіжна система, розрахунки у ній здійснюються лише у рублях. Обслуговування системи у західних країнах не передбачене.



Картами "Мир" не можна здійснити покупки додатків у Google Play Маркет, а також у багатьох інтернет-магазинах за кордоном, зокрема – Amazon, Ebay.



Російський депутат назвав "дурістю" застосування санкцій через ситуацію в Україні. "Київ нічого серйозного нічого не робить, щоб вирішувати це внутрішній конфлікт на Україні", – додав він.

Що відомо про заяву Кравчука