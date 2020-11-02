Леонід Кравчук наголошує, що Україна продовжує намагатися використовувати потенціал Мінських домовленостей, однак за потреби шукатиме нові шляхи. Голова делегації України в ТКГ зазначає, що не можна тривалий час вдавати, що є рух уперед, якщо цього не відбувається.

Наразі Україна використовує всі можливості "Мінська". Про це Кравчук розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Але якщо треба буде знайти додаткові формати, будемо їх шукати. Це можуть бути різні формати,

– зазначив глава делегації України.

За його словами, можна використовувати

Будапештський меморандум;

відповідні сили "Великої сімки";

інші шляхи міжнародно-правового характеру.

"Наголошу: я зараз говорю як приватна особа, і це – моя особиста думка. Рішення прийматиме президент", – уточнив Кравчук.

Він також зазначив, що якщо кроки та пропозиції України не дадуть змоги розблокувати переговори в рамках ТКГ, то він буде готовий вносити пропозицію, щоб шукати інші формати. "Шість років триває війна, ми зробили й будемо робити далі, а росіяни, щоб ти не робив, кажуть, що не так, тому що у них інша мета. У них мета знищити Україну", – сказав Кравчук.

Глава української делегації у ТКГ також підсумував, що не можна далі удавати, що ми йдемо вперед, "коли вони не дають йти вперед".

Зверніть увагу! У межах перемовин Тристоронньої контактної групи Росія продовжує шантажувати Україну та намагається змусити піти на її умови. Цим практична робота ТКГ гальмується безліччю процедурних питань. Більше про це читайте за посиланням.