Ми використовуємо всі можливості "Мінська", за потреби шукатимемо додаткові, – Кравчук
Леонід Кравчук наголошує, що Україна продовжує намагатися використовувати потенціал Мінських домовленостей, однак за потреби шукатиме нові шляхи. Голова делегації України в ТКГ зазначає, що не можна тривалий час вдавати, що є рух уперед, якщо цього не відбувається.
Наразі Україна використовує всі можливості "Мінська". Про це Кравчук розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
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Але якщо треба буде знайти додаткові формати, будемо їх шукати. Це можуть бути різні формати,
– зазначив глава делегації України.
За його словами, можна використовувати
- Будапештський меморандум;
- відповідні сили "Великої сімки";
- інші шляхи міжнародно-правового характеру.
"Наголошу: я зараз говорю як приватна особа, і це – моя особиста думка. Рішення прийматиме президент", – уточнив Кравчук.
Він також зазначив, що якщо кроки та пропозиції України не дадуть змоги розблокувати переговори в рамках ТКГ, то він буде готовий вносити пропозицію, щоб шукати інші формати. "Шість років триває війна, ми зробили й будемо робити далі, а росіяни, щоб ти не робив, кажуть, що не так, тому що у них інша мета. У них мета знищити Україну", – сказав Кравчук.
Глава української делегації у ТКГ також підсумував, що не можна далі удавати, що ми йдемо вперед, "коли вони не дають йти вперед".
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