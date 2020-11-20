Голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що закон про амністію треба ухвалити, щоб розпочинати важливий рух уперед. Щоправда, документ ще слід вивчити. Зокрема, потрібно врахувати пропозиції жителів окупованих територій.

Докладніше про заяву Кравчука щодо амністії на Донбасі

Як зауважив політик, питання про амністію порушують не вперше. Закон про амністію ухвалювали, тільки його не підписали та він лежить у Верховній Раді. Про це Кравчук заявив у коментарі "Громадському".

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"Думаю, що його треба ще раз глибоко вивчити. Треба дуже обережно та дуже глибоко проаналізувати все, що навколо питання Донбасу відбувалося. Слід врахувати пропозиції і тих людей, які живуть на непідконтрольних Україні територіях, щоб не було випадковостей", – підкреслив Кравчук.

Він наголосив, що не можна ухвалити закон і амністувати всіх без розбору, як і не можна всіх підряд покарати. За його словами, на Донбасі є багато найманців, іноземних військових формувань, незаконних військових формувань. І ці люди прийшли на цю територію тільки з однією метою — воювати.

Не можна амністувати військових злочинців або тих, хто ґвалтував, мордував людей тощо. Але це треба зробити, по-перше, на основі закону, і, по-друге, враховуючи ситуації та думки тих людей, які там живуть. Я переконаний, що ці люди найкраще знають, хто що робив і чому робив у тих непростих умовах,

– заявив голова української делегації у ТКГ.

Кравчук додав, що за цей закон проголосували депутати попереднього скликання Верховної Ради.

"Я думаю, що багато чого змінилося, багато що ми зрозуміли глибше. Я вірю в те, що його розглянуть об'єктивно та справедливо", – підсумував політик.

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