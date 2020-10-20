Леонід Кравчук заявив, що амністія на окупованому Донбасі має стосуватися тих людей, на чиїх руках немає крові. Глава української делегації в ТКГ зазначив, що повністю підтримує позицію Володимира Зеленського.

Кравчук підтримав Володимира Зеленського, який 20 жовтня розповів про своє бачення амністії під час виступу у Раді. Зробив це глава української делегації в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.

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За його словами, те, що говорив Зеленський – міжнародна позиція, яка йому імпонує.

У мене точно така ж позиція. Ті, у кого на руках немає крові, повинні бути відповідно "очищені", а ті, у кого є кров, повинні відповідати – це абсолютно нормально,

– зазначив Кравчук.

Він також додав, що це питання потрібно детально вивчити. "Ми маємо і гіркий досвід. Коли мова йшла про декомунізацію, часто туди потрапляли люди, які не мають ніякого стосунку до декомунізації", – пояснив Кравчук. Він вважає, що треба уважно вивчати кожну людину, тому що "це життя".