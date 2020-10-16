В Офісі Президента розкрили карти щодо усіх 5-ти питань до українців. Президент обіцяє, що такі опитування буде проводити часто. Однак не всі до кінця розуміють суті вже оприлюднених питань.

Четверте, наприклад, стосується легалізації медичного канабісу. І навколо нього є дуже багато міфів. Про це в ефірі 24 каналу сказала народна депутатка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Вона розповіла, що ж насправді означають ці питання.

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Про питання щодо легалізації канабісу

"Мова йде не про те, що підлітки будуть курити траву у дворах. Йдеться про лікарські препарати – про пігулки, спеціальні пластирі, краплі, уколи на основі медичного канабісу", – наголосила Кравчук.

Також нардепка зазначила, що всі ці препарати буде лише виписувати лікар хворим, які справді це потребують. І це не лише онкохворі, а й ті, які страждають на епілепсію й військовослужбовці, які мають посттравматичний синдром.

Це дуже важливо. Поговоріть з вашою бабусею, поясніть їй, що це таке. А ви, як молода людина, підіть і проголосуйте,

– закликала нардепка.

Про питання щодо Будапештського меморандуму

Як зазначила депутатка, зараз багато людей "погуглять, зайдуть в інтернет, і врешті почитають, що таке Будапештський меморандум" та що нам обіцяли. Мало хто знає, що крім великої Британії, США і Росії пізніше до безпекових гарантій приєдналися Франція і Китай.

В міжнародних переговорах президентові варто підіймати цю тему, вважає Кравчук.

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Опитування будуть регулярними, – Кравчук

Як ствердила нардепка, таких питань було більше. Фінальний варіант узгоджував президент. І в певному форматі таке опитування буде регулярним – можливо, через додаток "Дія", або через урядові портали.

Дивіться повністю відео розмови 24 каналу із Євгенією Кравчук:



Всеукраїнське опитування 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу