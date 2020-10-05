Голова української делегації Леонід Кравчук анонсував створення ради, членами якої будуть вихідці з Донбасу. Рада буде напрацьовувати пропозиції для Тристоронньої контактної групи.

За словами Кравчука, свою допомогу пропонують багато людей, зокрема й ті, які все життя пропрацювали на Донбасі. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Кравчук зауважив, що ці люди раніше займали важливі організаційні, політичні та господарські позиції на Донбасі.

Їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не взяти одного члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції,

– пояснив Кравчук.

Чим займається Тристороння контактна група