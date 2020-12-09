В України наразі немає "плану Б" щодо досягнення миру на Донбасі. Над ним продовжує працювати Рада національної безпеки і оборони.

Про це голова української делегації в ТКГЛеонід Кравчук повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Рішення РНБО передбачатиме нові підходи до мирного врегулювання на Донбасі. Саме це, на думку першого українського президента, і є "планом Б".

Але обговорювати його я не можу. По-перше, його ще немає, над ним працюють. По-друге, це не є питанням ТКГ,

– наголосив Кравчук.

Він пояснив, що Тристороння контактна група бере у роботу те, що вирішується на рівні держави, а також нормандського формату.

"План Б" щодо Донбасу Рада національної безпеки може затвердити вже на початку 2021 року, раніше зауважив Кравчук.

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