Кравчук заявив, що Україна ще не має "плану Б" щодо Донбасу
В України наразі немає "плану Б" щодо досягнення миру на Донбасі. Над ним продовжує працювати Рада національної безпеки і оборони.
Про це голова української делегації в ТКГЛеонід Кравчук повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Рішення РНБО передбачатиме нові підходи до мирного врегулювання на Донбасі. Саме це, на думку першого українського президента, і є "планом Б".
Але обговорювати його я не можу. По-перше, його ще немає, над ним працюють. По-друге, це не є питанням ТКГ,
– наголосив Кравчук.
Він пояснив, що Тристороння контактна група бере у роботу те, що вирішується на рівні держави, а також нормандського формату.
"План Б" щодо Донбасу Рада національної безпеки може затвердити вже на початку 2021 року, раніше зауважив Кравчук.
"План Б" щодо Донбасу: що відомо
- Рівно рік тому, 9 грудня 2020 року, у Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки".
- Після свого повернення з Франції український президент зауважив, що привезені звідти домовленості є "планом А".
- Втім, якщо він не спрацює, є і "план Б", запевнив Володимир Зеленський.
- Про нього останніми тижнями часто згадували в Офісі Президента. Проте зміст наразі не оприлюднювали.
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