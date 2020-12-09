Перший український президент, а нині – очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук знову засвітився на російському телебаченні. У відеовключенні на "Росія24" він став пояснювати, чому на Донбасі потрібен план "Б".

На прохання російського ведучого пояснити необхідність плану "Б" для Донбасу Кравчук зауважив, що "прориву до миру там як не було, так і немає вже 6 років", пише 24 канал.

Раніше Скабєєва не противник: Кравчук заступився за пропагандистку Путіна і сказав, що поважає її

Однак, за його словами, після зустрічі "нормандської четвірки" торік у питанні врегулювання конфлікту вдалося досягти позитивних зрушень.

Єдиний документ, який прийнято важливий – це досягнення тиші. Але вже недавно ОРДЛО надіслало документ, схвалений російським представником про те, що потрібен новий план, тому що цей не працює. Виходить, що ті рішення, які були прийняті і ті умови, на які пішов президент Росії, вони не виконуються,

– сказав Кравчук.

Він також додав, що Україна, своєю чергою, робить реальні кроки до миру на Донбасі.

"Якщо брати обмін утримуваними особами, то Україна список подала, списку у відповідь ми не маємо. Україна подала документ і прийняла рішення про відкриття КПВВ, про розмінування. Але чомусь я такого не пам'ятаю від Росії й ОРДЛО. Всі рішення, які потрібно приймати, вони пов'язують з політичними питаннями", – зазначив Кравчук.

"Альтернативну думку" в ефірі дали висловити одному з ватажків бойовиків, але Кравчук наголосив на необхідності зосередитися на питаннях безпеки і гуманітарного характеру, а політичні питання, на яких наполягає російська сторона, будуть вирішуватися пізніше залежно від повноважень.

На запитання про можливість прямих переговорів, Кравчук відповів:

Якщо ми будемо говорити з громадянами України, якщо ми будемо говорити з тими людьми, які там живуть, якщо там не буде найманців, якщо там не буде іноземних збройних загонів, якщо там не будуть стріляти і вбивати, враховуючи особливості цього регіону, і вибори, і організацію влади, і гуманітарні питання, ми сядемо, будемо говорити і зустрічатися.

Водночас він наголосив, що ватажки бойовиків, із якими Росія пропонує Україні вести переговори, підвладні іншим силам, які перебувають зовні. На уточнення, чи має він на увазі Росію, Кравчук зауважив: "Безумовно".

Що відомо про план "Б" для Донбасу

Президент Володимир Зеленський у травні 2020 року на пресконференції згадував, що існує план "Б" для Донбасу. Однак застосовувати його поки не мали намірів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що невідомо, коли влада зможе перейти до плану "Б".

За словами речника української делегації у ТКГ Олексія Арестовича, ключове слово у новому плані – миротворці.

Зверніть увагу! Це вже не перша участь Леоніда Кравчука в ефірі російських пропагандистів. Приміром, у липні він дав інтерв'ю скандальній Ользі Скабєєвій. Під час традиційного для формату російських телепередач суперечки Кравчук сказав такі слова: "Я хоч слово сказав, що Росія Донбас бомбила?".



А ближче до кінця інтерв'ю Кравчук навіть запросив Скабєєву до Києва і заявив, що зможе змінити її думку щодо ситуації на Донбасі за кілька годин.