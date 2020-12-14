Комітет Ради з питань організації державної влади хоче поспілкуватися з Леонідом Кравчуком. Депутати викликали очільника української делегації у ТКГ через "План дій щодо Донбасу".

Відповідну пропозицію нардепа від "Голосу" Романа Лозинського підтримали лише з шостої спроби. Про це політик повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Народний обранець також пообіцяв згодом повідомити про дату зустрічі. Крім цього, він запевнив, що висвітлюватиме її публічно.

Дивно, що для цього рішення знадобилося понад місяця часу відтоді, коли ми з колегами ініціювали розгляд питання,

– наголосив Лозинський.

Він підкреслив, що депутати, як і всі українці, мають право знати про те, як формується позиція української делегації на переговорах. Це потрібно, аби уникнути небезпечних наслідків.

"Позиція має бути узгодженою з силовиками та органами держбезпеки, а також всередині Ради. Аби всі посадовці та держоргани виступали однією силою про агресора", – зазначив депутат.

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