Президент Володимир Зеленський заявив, що рівень довіри українців до судів є лише трішки вищий, аніж рівень довіри до каналу Russia Today. Скандал навколо одіозного КСУ український лідер назвав фільмом "11 друзів Тупицького".

Українська судова система потребує реальних перетворень. Про це Зеленський розповів у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці.

Зверніть увагу Коронавірус не оминув і мене: Зеленський записав звернення з "Феофанії" – відео

Почнемо з кіно, яке країна, на жаль, змушена дивитися вже кілька тижнів поспіль — кіно про 11 людей, багатоходівки, афери, авантюри. Ні, це не "11 друзів Оушена", це рімейк, створений за підтримки Конституційного Суду України, "11 друзів Тупицького",

– наголосив український президент.

Що ще сказав Зеленський

Комісії з правової реформи представить перші результати своєї роботи вже через тиждень.

В Україні наразі ведуть активну роботу, щоб відновити довіру до судової системи загалом та вирішити кризу з КСУ.

Ситуацію з КСУ президент описав так: "поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках "вредителей" у мантіях."

Своїми діями Тупицький та компанія могли не лише скасувати важливі реформи, але й залишити Україну без необхідної фінансової підтримки.

Наразі судді КСУ отримують щомісяця 14 тисяч доларів зарплати – стільки не платять навіть президентові.

Зверніть увагу! 27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу, дозволивши чиновникам брехати у своїх деклараціях. Таке рішення обурило не лише українців, але й західних партнерів країни. Детальніше про скандал читайте тут.

Володимир Зеленський про КСУ: дивіться відео