В МОЗ оновили список країн зеленої та червоної зони: як змінився перелік
Міністерство охорони здоров'я 9 жовтня оновило перелік країн, у яких складна ситуація з поширенням COVID-19. Наразі кількість країн, що потрапили до червоної зони, зменшилася до 46.
Раніше до червоної зони належали 50 країн, тепер їх – 46. Несприятлива епідеміологічна ситуація наразі в Чехії, Франції, Іспанії і Чорногорії. Список опублікували на сайті МОЗ України.
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Натомість у зеленій зоні опинилися Румунія, Словаччина, Грузія, Угорщина, Росія, Польща інші країни.
Слід зазначити, що у червоній зоні поменшало країн не через вдалу боротьбу з коронавірусом. Навпаки все через те, що в Україні ситуація погіршується надшвидкими темпами. Лише за останні два тижні коефіцієнт захворюваності на 100 тисяч населення зріс від 99,8 до 143,4.
Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ
Актуально За добу в Україні зареєстрували близько 6 тисяч нових хворих на коронавірус
З 15 червня 2020 року в Україні запровадили адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.
Країни поділили на дві зони:
- червона зона – показник захворюваності на COVID-19 перевищує 40 активних випадків на 100 тисяч населення. Особи, які перетнули кордон Україну з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. Також туди записують країни, де невідомі темпи поширення коронавірусу.
- зелена зона – показник активних випадків захворюваності на COVID-19 є меншим, ніж в Україні. Особи, які перетнули кордон України та прибули з країни "зеленої зони", можуть самоізоляцію не проходити.