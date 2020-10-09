Міністерство охорони здоров'я 9 жовтня оновило перелік країн, у яких складна ситуація з поширенням COVID-19. Наразі кількість країн, що потрапили до червоної зони, зменшилася до 46.

Раніше до червоної зони належали 50 країн, тепер їх – 46. Несприятлива епідеміологічна ситуація наразі в Чехії, Франції, Іспанії і Чорногорії. Список опублікували на сайті МОЗ України.

До речі В Україні оновили карантинні зони: які регіони опинилися в червоному списку

Натомість у зеленій зоні опинилися Румунія, Словаччина, Грузія, Угорщина, Росія, Польща інші країни.

Слід зазначити, що у червоній зоні поменшало країн не через вдалу боротьбу з коронавірусом. Навпаки все через те, що в Україні ситуація погіршується надшвидкими темпами. Лише за останні два тижні коефіцієнт захворюваності на 100 тисяч населення зріс від 99,8 до 143,4.



Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ

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Що відомо про червону та зелену зони

З 15 червня 2020 року в Україні запровадили адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.

Країни поділили на дві зони: