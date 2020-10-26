В Австрії заявили, що можуть запровадити повторний карантин через пандемію коронавірусу. В уряді зазначають, що це "крайні заходи", які необхідні для покращення ситуації в країні.

Можливості повторного локдауну не виключає федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц. Про це глава австрійського уряду заявив 26 жовтня після засідання ради міністрів, повідомили у виданні Vienna.at.

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Що передувало такому рішенню

Тамтешні вірусологи попереджають про загрозу неконтрольованого поширення коронавірусу в Австрії. Через це і планують вводити повторні жорсткі обмеження.

Чим вищий рівень інфікування, тим жорсткіші обмеження є необхідними. Крайнім заходом є повторний локдаун,

– сказав Курц.

Серйозність ситуації

За його словами, в Австрії зараз помітне значне зростання нових випадків захворювання на коронавірус. Як він заявив – це "надзвичайний виклик" і ситуація дуже серйозна, навіть для тих, хто все ще не хоче в це вірити.

"Жодна країна світу, також і Австрійська Республіка, не дозволить, щоб інтенсивна терапія була перевантажена, а люди більше не змогли лікуватися", – заявив канцлер.

Довідка. Протягом минулої доби, 25 жовтня, в Австрії виявили 2,5 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19. Рекордний показник захворюваності був днем раніше – 24 жовтня. Тоді в країні зафіксували 3 614 випадків зараження коронавірусом.