Крайні заходи: в Австрії можуть запровадити повторний карантин
В Австрії заявили, що можуть запровадити повторний карантин через пандемію коронавірусу. В уряді зазначають, що це "крайні заходи", які необхідні для покращення ситуації в країні.
Можливості повторного локдауну не виключає федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц. Про це глава австрійського уряду заявив 26 жовтня після засідання ради міністрів, повідомили у виданні Vienna.at.
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Що передувало такому рішенню
Тамтешні вірусологи попереджають про загрозу неконтрольованого поширення коронавірусу в Австрії. Через це і планують вводити повторні жорсткі обмеження.
Чим вищий рівень інфікування, тим жорсткіші обмеження є необхідними. Крайнім заходом є повторний локдаун,
– сказав Курц.
Серйозність ситуації
За його словами, в Австрії зараз помітне значне зростання нових випадків захворювання на коронавірус. Як він заявив – це "надзвичайний виклик" і ситуація дуже серйозна, навіть для тих, хто все ще не хоче в це вірити.
"Жодна країна світу, також і Австрійська Республіка, не дозволить, щоб інтенсивна терапія була перевантажена, а люди більше не змогли лікуватися", – заявив канцлер.