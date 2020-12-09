На ремонт доріг у Луганській області спрямують 100 мільйонів євро, виділених з кредиту ЄС. Загалом планують відремонтувати близько 183 кілометри шляхів.

Куди спрямують гроші

Гроші передбачили для поточного та капітального ремонту. Про це повідомила пресслужба "Укравтодору".

До теми Євросоюз дає Україні 600 мільйонів євро: що сказав Зеленський

Найбільшу увагу приділять маршруту Н-26 Чугуїв – Мілове, що сполучає Луганщину та Харківщину. На нього припадає понад 100 кілометрів.

Кірім цього, ремонтуватимуть дорогу "Демино – Олександрівка", яка починається від кордону з Росією.

Відновлять 3 ділянки дороги "Танюшівка" – Старобільськ – Бахмут.

В "Укравтодорі" зазначили, що станом на початок грудня на Луганщині відновили майже 200 кілометрів доріг, ще на 100 – тривають роботи.

У 2021 році за гроші міжнародних партнерів планують відновити транспортний "трикутник" за маршрутом Сєвєродонецьк-Старобільськ-Сватове з виходом до Троїцького. Раніше на цей проєкт Світовий банк виділив 65 мільйонів доларів.

Що відомо про новий кредит від ЄС