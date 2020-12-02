Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що тотального контролю за тим, чи обслуговують українців державною мовою, не буде. Зокрема, під час дії карантину перевіряти заклади та установи не будуть.

Що сказав Кремінь

Уповноважений із захисту української мови сподівається уникнути проблем переходу сфери обслуговування на державну мову. Про це він розповів телеграм-каналу Pavlovsky News.

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Тотального контролю з метою покарання не буде. Ми всі живі люди. Під час пандемії ми не можемо ризикувати нашими працівниками,

– пояснив Кремінь.

Чи каратимуть порушників

Омбудсмен додав, що сподівається на сумлінне дотримання закону. Тому, якщо будуть надходити скарги, то представники його секретаріату перш за все проводитимуть з порушниками роз'яснювальну роботу. До адміністративної відповідальності залучатимуть лише у крайніх випадках.

"Сподіваюся, до штрафних санкцій не дійде. Ми за м'який перехід на українську мову. Ми за толерантність", – зауважив Кремінь.

Чиновник підкреслив, що його обов'язок не карати порушників, а захищати право людей на отримання інформації державною мовою.

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