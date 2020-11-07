Дедалі частіше стає зрозумілою роль Кремля у кривавих подіях в Одесі навесні 2014 року. Тоді у страшній пожежі в Будинку профспілок загинули 42 людини – здебільшого учасники проросійського Антимайдану. Водночас в анексованому Криму на посаду заступника голови Сімферопольської районної адміністрації призначили колишнього українського чиновника.

Володимир Боделан вже декілька років перебуває у розшуку через можливу причетність до одеської трагедії. Про те, як у страшній одеській трагедії все чіткіше проступає роль Росії – читайте у блозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Можлива причетність Боделана

У 2014 році він очолював управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, тобто командував всіма пожежниками, зокрема й в Одесі. Згідно з інформацією слідства, саме Боделан дав вказівку пожежній частині міста не поспішати гасити палаючий Будинок профспілок.

Водночас Володимир Боделан є сином Руслана Боделана – впливового регіонала та колишнього керівника Одеської області. Очевидно, саме завдяки впливу свого батька, кар'єра Боделана-молодшого в часи Януковича почала рости. Рішенням колишнього міністра з надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича, сина Боделана призначили керівником управління МНС Одеси.



Володимир Боделан є сином впливового регіонала / Фото "Фактів"

Не маючи відповідної освіти і досвіду, він одразу отримав погони старшого лейтенанта служби, а за 2 тижні став капітаном. Через декілька років він вже очолював службу з надзвичайних ситуацій всієї області – саме на цій посаді він став причетним до подій в Одесі у травні 2014 року. Тоді загони проросійських бойовиків прибули в місто, щоб напасти на проукраїнських футбольних фанатів, які планували пройти по місту ходою.

Мета сепаратистів

Сепаратисти хотіли повторити події, які сталися у Донецьку, де добре озброєні і організовані проросійські бойовики напали на мітинг проукраїнських патріотів, вбили одну людину і багатьох скалічили. Це призвело до того, що спротив громадянського суспільства в Донецьку був зламаний, правоохоронці не діяли і місто опинилося під контролем проросійських терористів.

Аналогічний сценарій планували провернути і в Одесі, напад на проукраїнських фанатів мав стати початком створення сепаратистської "Одеської народної республіки".

2-го травня 2014 року під охороною одеської міліції, бойовики вишикувалися у бойові порядки і відкрили вогонь з вогнепальної зброї просто з-за спин міліціонерів.



Місто опинилося під контролем проросійських терористів / Фото Getty Images

Однак вони недооцінили спротив проукраїнських активістів та футбольних вболівальників. Не зважаючи на загибель 2 товаришів та численні поранення, проукраїнські активісти відтіснили сепаратистів і погнали їх в бік Куликового поля, де тоді був розташований табір проросійського Антимайдану.

Бойовики та симпатики проросійських рухів зачинилися в Будинку профспілок і почали кидати в проукраїнських активістів коктейлі Молотова. Від чого спочатку загорілися нижні поверхи, потім вогонь пішов вище, почалася масштабна пожежа в якій загинуло понад 40 осіб.

Саботаж пожежно-рятувальної служби

Згодом прокуратура та громадські активісти з групи "2-го травня" незалежно один від одного провели 2 розслідування подій. І кожне з розслідувань показало підозрілу роль в тій історії не лише одеської міліції, а й одеських пожежників. Адже пожежні машини приїхали до Будинку профспілок аж через півтори години після отримання виклику про займання в будівлі – пожежна частина розташована від Куликового поля лише в 300 метрах.



В пожежі загинуло понад 40 осіб / Фото "Цензор.НЕТ"

Під час розслідування опублікували аудіозаписи, на яких диспетчери рятувальної служби отримували численні дзвінки про пожежу в Будинку профспілок, але відповідали людям, що пожежникам туди їхати не варто, адже нібито нічого страшного не відбувалося.

Зрештою, після численних викликів від очевидців пожежі, диспетчери вирішили доповісти про займання одному із заступників Боделана, який порадив не поспішати і продовжувати спостереження. Відтак саботаж пожежно-рятувальної служби став, за підсумками розслідування, однією з ключових причин трагедії 2-го травня в Одесі.

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Захист від Росії

Підлеглі Боделана-молодшого опинилися на лаві підсудних, зокрема суд над ними досі триває. А сам Боделан втік до анексованого Криму і лише згодом українська поліція оголосила його у розшук.

Нещодавно він ще й став чиновником на окупованому півострові, обійнявши посаду заступника голови Сімферопольської районної адміністрації. Тобто, виходить, що людина, яка допомогла загинути проросійським протестувальникам в Одесі, від Росії отримує не покарання, а прихисток і винагороду у вигляді чиновницького портфеля.



Боделан втік до анексованого Криму / Фото ресурсу ZMINA

Завдяки саботажу одеської пожежної служби 2-го травня 2014 року Кремль отримав чудову картинку для власної пропаганди про те, як українські націоналісти палять мешканців Одеси. Ну а 42 прибічники "руского міра", які загинули у вогні – для Кремля виявилися лише так званим матеріалом, звичайною статистикою у розв'язаній ним війні.

Наказ Фучеджи про захист бойовиків

Водночас спричинили відповідну трагедію не лише дії Боделана, а й дії керівника одеської міліції Дмитра Фучеджи, за наказом якого одеська міліція в той день не лише не втручалася, а ще й захищала проросійських бойовиків в центрі Одеси.

Як відомо, Фучеджи теж втік до Росії, де отримав притулок, а згодом – громадянство. Як виявилося, російський паспорт є і у Боделана-молодшого, але отримав він його набагато раніше за Фучеджі, ще у 2010 році. Тобто Кремль винагороджує тих, хто допомагає вбивати прихильників Росії.



Фучеджи теж втік до Росії, де отримав притулок / Фото "Диалог.UA"

Однак проблема України в тому, що на відповідному прикладі потрібно зрозуміти, що ті, хто носить в кишені російські паспорти і неприкрито симпатизує Кремлю, в один момент почнуть і діяти в його інтересах. Вони не зупиняться ні перед чим, навіть перед знищенням інших людей заради істерики російської пропаганди.