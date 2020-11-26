Кремль певною мірою переміг у Нагірному Карабасі, – генерал-лейтенант Годжес
Російські війська наразі присутні у всіх 3 країнах Південного Кавказу: Азербайджані, Вірменії та Грузії. Відтак це є поганим результатом як для цих держав, так і для Заходу.
Адже через Кавказ проходить єдиний коридор Схід-Захід для торгівлі, телекомунікаційних мереж, трубопроводів, міжнародних авіарейсів, який оминує Росію чи Іран. Про це в інтерв'ю ТСН розповів генерал-лейтенант, екскомандувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.
Раніше Путіну дозволили ввести миротворців у Нагірний Карабах: деталі
За його словами, російські війська є:
- в Азербайджані, зокрема в регіоні Нагірного Карабаху;
- у Вірменії, адже Росія завжди мала базу в цій країні;
- у Грузії, 20% території якої продовжує окупувати Росія.
"І у всіх цих країнах ви отримуєте російські війська. Я думаю, це не бажаний результат", – зауважив Бен Годжес.
Російські миротворці на Кавказі
Генерал-лейтенант відзначив, що досі присутні в Придністров'ї, Грузії. Відтак він не мав ілюзій, що вони добровільно підуть у Нагірний Карабах.
Адже за угодою військові Росії повинні перебувати там протягом 5 років з автоматичним продовженням строку чинності документа.
На мою думку, це – окупація. Я був дуже розчарований, коли Грузія дозволила, навіть попри те, що 20% території Грузії незаконно окуповано російськими військами, миротворцям з Росії перетнути їхній повітряний кордон, щоб дістатися Вірменії,
наголосив він.
Бен Годжес також вважає, що Азербайджан наразі перебуває у вигідній позиції. Країна продемонструвала здатність повернути втрачені території. Але також не зайшла занадто далеко, щоб спровокувати іншу відповідь Росії.
Поділитися новиною