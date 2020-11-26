Російські війська наразі присутні у всіх 3 країнах Південного Кавказу: Азербайджані, Вірменії та Грузії. Відтак це є поганим результатом як для цих держав, так і для Заходу.

Адже через Кавказ проходить єдиний коридор Схід-Захід для торгівлі, телекомунікаційних мереж, трубопроводів, міжнародних авіарейсів, який оминує Росію чи Іран. Про це в інтерв'ю ТСН розповів генерал-лейтенант, екскомандувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

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За його словами, російські війська є:

в Азербайджані, зокрема в регіоні Нагірного Карабаху;

у Вірменії, адже Росія завжди мала базу в цій країні;

у Грузії, 20% території якої продовжує окупувати Росія.

"І у всіх цих країнах ви отримуєте російські війська. Я думаю, це не бажаний результат", – зауважив Бен Годжес.

Російські миротворці на Кавказі

Генерал-лейтенант відзначив, що досі присутні в Придністров'ї, Грузії. Відтак він не мав ілюзій, що вони добровільно підуть у Нагірний Карабах.

Адже за угодою військові Росії повинні перебувати там протягом 5 років з автоматичним продовженням строку чинності документа.

На мою думку, це – окупація. Я був дуже розчарований, коли Грузія дозволила, навіть попри те, що 20% території Грузії незаконно окуповано російськими військами, миротворцям з Росії перетнути їхній повітряний кордон, щоб дістатися Вірменії,

наголосив він.

Бен Годжес також вважає, що Азербайджан наразі перебуває у вигідній позиції. Країна продемонструвала здатність повернути втрачені території. Але також не зайшла занадто далеко, щоб спровокувати іншу відповідь Росії.

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