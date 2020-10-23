Британські дипломати вкотре наполягають, що Росія повинна піти з Донбасу і повернути Крим Україні. Останнім часом Сполучене Королівство є одним з найнадійніших партнерів нашої країни, який щедро засипає Кремль санкціями і віднедавна займається переоснащенням ВМС України.

Сможет ли Великобритания в войне за целостность Украины стать прототипом Турции для Азербайджана в битве за Нагорный Карабах и как сотрудничество с Соединенным Королевством бъет по позициям России в мире – в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Внутри страны Путин утверждает, что мировые санкции не шатают и без того хрупкую экономику России. Правда, это очковтирательство не мешает московскому феодалу перекинуть одну из трухлявых булок на соседнее место, чтоб своим ботоксом занять сразу два стула.

Он регулярно ездит сам и отправляет своих "шестерок" на так называемый "загнивающий Запад" с протянутой рукой, чтоб те сжалились и ослабили санкции. Но все без толку.

Россия должна осознавать, какую цену она платит за свой терроризм. Поэтому министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб недавно наоборот объявил о введении очередных санкций против государств, нарушающих права человека. Естественно, в этом списке есть Россия.

Лондон впервые после Brexit продемонстрировал самостоятельную решимость наказывать тех, у кого руки по локоть в крови. И это – только капля в багровом море.

Актуализация Будапештского меморандума

Нам сейчас важно прочитать между строк вопрос президента Зеленского на всеукраинском опросе на местных выборах 2020 года: "Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?".

Справка. 13 октября Зеленский анонсировал 5 вопросов, на которые украинцы смогут ответить в день проведения местных выборов. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

В Офисе Президента объяснили, что актуализация положений Будапештского меморандума может помочь Украине создать намного более прочные переговорные позиции одновременно по Донбассу и Крыму.

И тут на арену выходит Великобритания – одна из подписантов меморандума, по которому в обмен на отказ от ядерного оружия Украину не должны были атаковать они сами, а еще США и Россия. В случае нападения одной из стран остальные партнеры должны защитить страну от агрессора.

Правда, никто не давал никаких гарантий, но это тема другого разговора. Если проанализировать действия ОП, становится понятно, что после прихода к власти Владимира Зеленского стратегия Будапешта стала одной из ключевых в попытке оказать давление на Россию.

Что такое Будапештский меморандум? Международное соглашение, которое в 1994 году заключили Украины, США, Россия и Великобритания. Позже к нему с определенными оговорками приедналися Франция и Китай.



В меморандуме говорилось, в частности, о дальнейшем статус государства Украина. Документ предусматривает гарантию суверенитета и безопасности для Украины. Международное соглашение, которое в 1994 году заключили Украины, США, Россия и Великобритания. Позже к нему с определенными оговорками приедналися Франция и Китай.В меморандуме говорилось, в частности, о дальнейшем статус государства Украина. Документ предусматривает гарантию суверенитета и безопасности для Украины.

Например, еще в мае 2020 года вице-премьер и представитель украинской делегации в трехконтактной группе Алексей Резников сообщал, что с Великобританией ведутся переговоры и Украина ждет помощи от Соединенного Королевства.

Когда же Киев при делегации Кремля вспоминает про Великобританию и Будапештский меморандум, Россия жутко ерепенится. Словно восьмиклассница, которую вечером не пускают на вечеринку, российская сторона иногда даже истерично покидает стол переговоров.

Почему Великобритания помогает Украине

Киев уже получает от Лондона реальную военную помощь. Речь идет не просто о приобретении оружия, но и о производстве его в Украине. Для этого в Британии лидеры стран подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

А именно – обеспечить украинские ВМС необходимым нам количеством ракетных катеров. Кораблей такого типа в Украине сейчас вообще нет. Они необходимы Украине для сопротивления предполагаемому нападению агрессора с моря или же для наступления на него.



Велика Британія та Україна співпрацюватимуть у військовій сфері / Фото Міноборони

Для Украины это довольно дорогое производство, но и тут нам на встречу пошли британцы. Соединенное Королевство предоставит для этого нам кредит на максимальный срок – 10 лет на сумму более 1,5 миллиарда долларов.

Естественно, все мы люди подозрительные, поэтому в голове сразу возникает вопрос: а зачем Великобритании нужен контракт на условиях, которые интересны Украине? Да, Соединенное Королевство в итоге получит свою финансовую пользу от сделки, но это ж явно не повод.

Та потому что Россия уже всех достала со своими постоянными конфликтами, схемами, войнами, манипуляциями, оккупациями и чёкнутым дедом на троне.

Для Великобритании помощь Украине – это возможность сдерживать Кремль. Ведь именно нам не повезло с этим соседом.

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Планеты сейчас выстроились в ряд таким образом, что Великобритания после выхода с Евросоюза должна показать свои позицию и активно ищет свое место в мире. Ей необходимо зацементировать свой вес как международного игрока.