У Кремлі відреагували на звинувачення у другій спробі отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Кажуть, ніби це нісенітниця.

Що кажуть у Кремлі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков означив інформацію про другу спробу отруєння словом "bullshit", що означає "нісенітниця", повідомляє RT.

До теми Навального намагалися отруїти вдруге, – ЗМІ

Крім того, Пєсков назвав видання Sunday Times "недільним чтивом в халаті".

Як би вам сказати, ви знаєте, є фейки інформаційні, а є вже такі повідомлення, які, напевно, можна таким англійським словом bullshit. Ось це bullshit,

– стверджує прессекретар.

Раніше головний токсиколог Омської області Олександр Сабаєв заявив, що доступу до Навального в той час не було. Мовляв, аби потрапити до опозиціонера, потрібно було "пройти потрійний кордон".

Що цьому передувало

Напередодні в ЗМІ з'явилась інформація, що Навального намагались отруїти вдруге. Нібито це намагались зробити агенти російської держбезпеки.

Ймовірно, це спроба відбулась напередодні вильоту політика на лікування до Берліна.

Зверніть увагу! Навального отруїли "Новачком" в серпні. Політика відвезли на лікування до Німеччини, де він перебуває досі.

Детальніше – читайте за посиланням.