"Нісенітниця": Кремль зухвало відреагував на звинувачення про другу спробу отруєння Навального
У Кремлі відреагували на звинувачення у другій спробі отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Кажуть, ніби це нісенітниця.
Що кажуть у Кремлі
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков означив інформацію про другу спробу отруєння словом "bullshit", що означає "нісенітниця", повідомляє RT.
До теми Навального намагалися отруїти вдруге, – ЗМІ
Крім того, Пєсков назвав видання Sunday Times "недільним чтивом в халаті".
Як би вам сказати, ви знаєте, є фейки інформаційні, а є вже такі повідомлення, які, напевно, можна таким англійським словом bullshit. Ось це bullshit,
– стверджує прессекретар.
Раніше головний токсиколог Омської області Олександр Сабаєв заявив, що доступу до Навального в той час не було. Мовляв, аби потрапити до опозиціонера, потрібно було "пройти потрійний кордон".
Що цьому передувало
- Напередодні в ЗМІ з'явилась інформація, що Навального намагались отруїти вдруге. Нібито це намагались зробити агенти російської держбезпеки.
- Ймовірно, це спроба відбулась напередодні вильоту політика на лікування до Берліна.
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