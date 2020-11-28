У Кремлі блокують новий обмін полоненими
Обмін полоненими, за твердженням української сторони у Тристоронній контактній групі мав відбутись до кінця 2020 року. Однак у Росії досі блокують процес.
У Росії відмовляються від обміну. Про це повідомляє російське "РБК" з посиланням на власні джерела.
Важливо Обмін полоненими до Нового року: Україна подала окупантам список
Натомість у Москві переконують, що Україна нібито гальмує обмін. Глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов стверджує буцімто Україна не виконує зобов'язання та переслідує звільнених осіб.
Таким чином у Росії бачать перешкоди для нового обміну, хоча Україна підготувала списки людей ще раніше.
Що відомо про наступний обмін полоненими
- На початку листопада глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що новий обмін полоненими має відбутись до 15 грудня. Однак згодом речник у ТКГ Олексій Арестович назвав нову дату – 24 грудня.
- Президент Володимир Зеленський просив президента Червоного Хреста Петера Маурера посприяти обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".
Чому Росія блокує обмін
- Списки України на обмін готові. Однак у Росії про зворотні списки нічого не говорять.
- Проросійські бойовики блокують обмін, бо хочуть, аби Україна схвалила карту реалізації Мінських угод.
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