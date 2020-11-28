Обмін полоненими, за твердженням української сторони у Тристоронній контактній групі мав відбутись до кінця 2020 року. Однак у Росії досі блокують процес.

У Росії відмовляються від обміну. Про це повідомляє російське "РБК" з посиланням на власні джерела.

Важливо Обмін полоненими до Нового року: Україна подала окупантам список

Натомість у Москві переконують, що Україна нібито гальмує обмін. Глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов стверджує буцімто Україна не виконує зобов'язання та переслідує звільнених осіб.

Таким чином у Росії бачать перешкоди для нового обміну, хоча Україна підготувала списки людей ще раніше.

Що відомо про наступний обмін полоненими

На початку листопада глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що новий обмін полоненими має відбутись до 15 грудня. Однак згодом речник у ТКГ Олексій Арестович назвав нову дату – 24 грудня.

Президент Володимир Зеленський просив президента Червоного Хреста Петера Маурера посприяти обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

Чому Росія блокує обмін