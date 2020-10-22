Глава служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін 22 жовтня прибув до Мінська. Там він зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Мета візиту поки достеменно не відома.

Відомо лише, що питання, які обговорювали Лукашенко та Наришкін стосувалися співпраці у Союзній державі. Окрім того, глава зовнішньої розвідки Росії передав Лукашенку "вітання" від Путіна. У Кремлі візит Наришкіна прокоментували коротко, передає 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зауважив, що взаємодія спецслужб Росії та Білорусі не пов'язана з подіями в республіці після виборів.

В цьому випадку йдеться про співпрацю зовнішньої розвідки. У рамках Союзної держави існують механізми взаємодії в усіх напрямках, включаючи і співпрацю в роботі спеціальних служб. Відбувається велика взаємодія, причому це ніяк не пов'язано з подіями в Білорусі,

– уточнив він.

За словами Пєскова, по лінії взаємодії розвідок двох країн "відбувається і обмін інформацією, і спільні заходи, і обмін візитами та контактами". Він додав, що це "абсолютно нормально" в рамках Союзної держави.

Відповідаючи на питання про мету поїздки Наришкіна в Мінськ, Пєсков також зауважив, що воно не стосується "путінської тематики порядку денного". Мовляв, зовсім не обов'язково анонсувати всі події і всі контакти, які відбуваються на різних рівнях між Росією і Білоруссю.

Пєсков також не став відповідати на питання про порядок візиту глави російської СЗР.