Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що багатомільярдний штраф, який Польща наклала на російського газового монополіста "Газпром", особливо не позначиться на подальших відносинах країн.

Мовляв, вони й без того натягнуті. Про це Пєсков розповів росЗМІ, передає 24 канал.

Дивіться також Крах російського "Газпрому" вже близько

"Не сумніваюся, що все, що можна і потрібно з точки зору правового забезпечення якихось контрдій, буде зроблено корпорацією", – уточнив він.

А ось, говорячи про те, яким чином цей крок польської влади позначиться на стані міждержавних відносин, прессекретар Путіна зауважив, що їх навряд чи можна назвати процвітаючими.

Навряд чи можна припустити, що щось може позначитися на їхньому стані ще більш негативно. В цілому відносини перебувають не на належному рівні,

– сказав Пєсков.

Що цьому передувало: