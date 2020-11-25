Наразі у Володимира Путіна не планують телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Однак відповідний діалог можуть узгодити через наявні канали спілкування.

Загалом Кремль не анонсує конкретних розмов російського президента. Про це 25 листопада заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС. Читайте також Чи треба Зеленському говорити з Путіним: скільки українців проти – опитування Найближчими днями такої телефонної розмови не планують,

– зауважив представник Кремля. Зверніть увагу! За даними опитування Центру Разумкова, понад 20% українців переконані, що прямий діалог Володимира Зеленського та Володимира Путіна лише нашкодить країні. Що відомо про розмови Зеленського та Путіна Після інавгурації Володимра Зеленський він неодноразово спілкувався телефоном з президентом Росії. Зокрема, Зеленський подзвонив Путіну наприкінці грудня 2019 року. Тоді вони обговорили обмін полоненими та домовленості щодо нормандського саміту.

Також розмова відбулась 26 липня – головною темою був режим припинення вогню на Донбасі, він почав діяти з 27 липня. Однак російська сторона майже щодня його порушує.

Про те, що постанова Ради про скасування виборів на Донбасі начебто суперечить мінським домовленостям президенти говорили 14 вересня.