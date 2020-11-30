Охоронець Кремля під час служби скоїв самогубство: подробиці
Працівник Федеральної служби охорони Михайло Захаров звів рахунки із життям на території Кремля. Він застрелився просто під час служби.
Спершу російський телеграм-канал Baza повідомив, що Захаров входив до складу підрозділу, що особисто відповідає за охорону російського президента Володимира Путіна. Втім, в ТАСС цю інформацію спростували.
Дивіться також У Росії присяжні виправдали чоловіка, який сам зізнався у вбивстві 8-річної дівчинки
За словами колег загиблого, причиною його самогубства могло стати байдуже ставлення керівництва Федеральної служби охорони (ФСО) до умов його роботи, а також численне перепрацювання. Нібито в одну зі своїх останніх змін чоловік мав залишатися на роботі упродовж 15 годин.
Дружині Захарова спершу не повідомили про причини смерті чоловіка. Ба більше – їй не розповіли, що він заподіяв собі смерть. За словами родичів, останнім часом Михайло Захаров не жив разом із дружиною, а вже у грудні пара мала розвестись.
Також колеги загиблого додали, що практика перепрацьованих змін почастішала у ФСО останнім часом. Все – через нестачу кадрів, працівникам нібито доводиться не лише працювати у свою зміну, а й у зміну звільнених колег. Додаткова робота нібито не оплачується.
Поділитися новиною