Працівник Федеральної служби охорони Михайло Захаров звів рахунки із життям на території Кремля. Він застрелився просто під час служби.

Спершу російський телеграм-канал Baza повідомив, що Захаров входив до складу підрозділу, що особисто відповідає за охорону російського президента Володимира Путіна. Втім, в ТАСС цю інформацію спростували.

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За словами колег загиблого, причиною його самогубства могло стати байдуже ставлення керівництва Федеральної служби охорони (ФСО) до умов його роботи, а також численне перепрацювання. Нібито в одну зі своїх останніх змін чоловік мав залишатися на роботі упродовж 15 годин.

Дружині Захарова спершу не повідомили про причини смерті чоловіка. Ба більше – їй не розповіли, що він заподіяв собі смерть. За словами родичів, останнім часом Михайло Захаров не жив разом із дружиною, а вже у грудні пара мала розвестись.

Також колеги загиблого додали, що практика перепрацьованих змін почастішала у ФСО останнім часом. Все – через нестачу кадрів, працівникам нібито доводиться не лише працювати у свою зміну, а й у зміну звільнених колег. Додаткова робота нібито не оплачується.

Зверніть увагу! ФСО є спецслужбою, що здійснює функції з державної охорони керівництва РФ та забезпечення їх захищеним зв'язком.