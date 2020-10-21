У Кремлі заявили, що запровадження американських санкцій шкодить відносинам між державами. Мовляв, США вводять обмеження проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" через конкуренцію на ринку газу.

США 20 жовтня розширили обмеження проти компаній, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2". Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на таке рішення американського уряду і назвав його "недружнім", повідомляє ТАСС.

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Досить недружня і деструктивна лінія по постійному введенню різних рестрикцій щодо нас, наших економоператорів, нашої економіки, на жаль, вже стала невід'ємною частиною несправедливої конкуренції. Це нічим не прикрита рейдерська конкуренція з боку Вашингтона,

– заявив Пєсков.

За його словами, така "деструктивна лінія" триває вже не перший рік.

Зауважимо, розширення американських санкцій стосується компаній, які фінансують встановлення обладнання на трубоукладальних кораблях. "Нафтогаз України" вже привітав таке рішення США.

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