Росія і надалі не зважає на вимоги України щодо ситуації на Донбасі. У Кремлі заявили, що мають намір продовжувати видавати російські паспорти українцям, що живуть на окупованих територіях.

Що заявили у Росії

У Кремлі переконують, що нібито захищають інтереси жителів Донбасу. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє 24 канал, посилаючись на російські ЗМІ.

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Пєсков зухвало відреагував на вимогу України відкликати указ Путіна про спрощене надання громадянства Росії жителям Донбасу. За словами прессекретаря, у мінських угодах, мовляв, немає положення про припинення видачі російських паспортів

Що значить, Росія повинна? Якщо Україна вважає людей, що проживають на південному сході України своїми громадянами, хіба вона не має про них піклуватися,

– заявив Пєсков.

Крім цього, у Кремлі стверджують, що начебто позиція Києва розходиться із зобов'язаннями України у мінських домовленостях.

Зверніть увагу! Україна представила "План дій по Донбасу". Він складається з 5 кроків припинення війни. Зокрема, план включає скасування владою Росії низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя окупованих територій. Наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства.



"План дій по Донбасу" / Інфографіка 24 каналу