В Росії заявили нібито Україна намагається загострити конфлікт на Донбасі. Хоча російські найманці 24 листопада вбили українського військового під Авдіївкою.

Що заявили у Росії

У Кремлі стверджують, що ситуацію хоче загострити київська влада. Про це заявив представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов на засіданні, повідомляє ТАСС.

Важливо Скільки українських військових загинули та отримали поранення за час перемир'я

Гризлов переконує, що керівництво України обіцяло виконати мінські угоди та забезпечити мир на Донбасі протягом року, однак результату немає.

Проте Україна дотримується режиму припинення вогню на Донбасі. Натомість проросійські бойовики порушують "тишу" практично щодня.

Що відомо про загострення ситуації на Донбасі