Якщо в Україні введуть локдаун, уряд може встановити обмеження на роботу громадського транспорту. Водночас повністю зупиняти транспорт всередині країни не планують.

Що сказав Криклій

Обмеження можуть ввести лише на кількість людей, які одночасно перебуватимуть у салоні громадського транспорту. Про це на брифінгу 1 грудня заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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"Обмеження обговорюватися можуть, але весь транспорт буде працювати – обласний, міжміський, міський та всі інші види. Громадський транспорт, залізничний, авіатранспорт – не зупинятиметься", – запевнив Криклій.

Він зазначив, що зараз в уряді відбуваються консультації щодо дат запровадження можливого локдауну.

Транспорт зупинятися не буде. Я буду на цьому як міністр інфраструктури наполягати,

– підкреслив Криклій.

Транспорт в Україні під час локдауну