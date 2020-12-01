Криклій допустив обмеження роботи транспорту під час локдауну
Якщо в Україні введуть локдаун, уряд може встановити обмеження на роботу громадського транспорту. Водночас повністю зупиняти транспорт всередині країни не планують.
Що сказав Криклій
Обмеження можуть ввести лише на кількість людей, які одночасно перебуватимуть у салоні громадського транспорту. Про це на брифінгу 1 грудня заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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"Обмеження обговорюватися можуть, але весь транспорт буде працювати – обласний, міжміський, міський та всі інші види. Громадський транспорт, залізничний, авіатранспорт – не зупинятиметься", – запевнив Криклій.
Він зазначив, що зараз в уряді відбуваються консультації щодо дат запровадження можливого локдауну.
Транспорт зупинятися не буде. Я буду на цьому як міністр інфраструктури наполягати,
– підкреслив Криклій.
Транспорт в Україні під час локдауну
- Очільник МВС Арсен Аваков припустив, що під час локдауну в Україні можуть зупинити міжміське і залізничне сполучення.
- Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов не виключив, що громадський транспорт не припинятиме свою роботу. За його словами, ризик зараження COVID-19 у напівпустому автобусі з дотриманням усіх карантинних норм "дуже-дуже низький".
- Крім того, у "Слузі народу" заявляють, що зупинка громадського транспорту призведе до колапсу.
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